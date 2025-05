VIDEO | Meloni cita lo spread, Giorgetti sembra perplesso. Boschi: “Il ministro era sconcertato”

ROMA – Sta facendo discutere l’intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il question time alla Camera, in particolare un passaggio sull’andamento dello spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi.

Interrogata da Maria Elena Boschi (Italia Viva) su temi economici, la premier ha sottolineato che “oggi lo spread è sceso sotto i 100 punti”, aggiungendo che “i titoli di Stato italiani vengono considerati più sicuri di quelli tedeschi”.

Un’interpretazione che ha sollevato diverse osservazioni. Durante l’intervento della presidente del Consiglio, diversi utenti hanno notato la reazione del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, seduto alla sua sinistra, che avrebbe scosso la testa e mostrato un’espressione dubbiosa. Il video di quel momento sta circolando online, alimentando i commenti sulla lettura data dalla premier.

A commentare duramente l’episodio è stata proprio l’interrogante Maria Elena Boschi, che ha pubblicato il video su X scrivendo: “Giorgia Meloni arriva a dire che i titoli di Stato italiani sono considerati più sicuri di quelli tedeschi. Perfino Giorgetti, visibilmente sconcertato, scuote la testa. Puoi prendere in giro tutti per una volta o uno per tutta la vita, ma non puoi prendere in giro gli italiani per sempre”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it