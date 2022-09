VIDEO | Meloni contestata sul palco a Cagliari

CAGLIARI – Contestazione per la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, oggi a Cagliari, in un’affollata piazza Carmine, per un comizio in vista delle elezioni del 25 settembre.Un ragazzo è salito sul palco in cui Meloni aveva appena iniziato il comizio- presentata dal sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu- con la bandiera arcobaleno, contestando evidentemente le posizioni di Fdi sui diritti civili.”Non devi scappare all’estero, ma io ho il diritto di pensarla diversamente da te. Hai già le unioni civili- le parole di Meloni al ragazzo- puoi fare quello che vuoi”. Poi rivolta al pubblico: “Facciamo un applauso, perché io rispetto il coraggio delle persone che difendono quello in cui credono”.Dopo l’invasione pacifica il ragazzo è stato accompagnato fuori dal palco dalle Forze dell’ordine.

