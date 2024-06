ROMA – “Nessuno lo sa perché nessuno le dice ma le sedi di Fratelli d’Italia vengono fatte spesso oggetto di deturpazioni, ci sono delle persone che vengono aggredite perché sono di Fratelli d’Italia”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro. “Io sono molto preoccupata dal clima che si sta alimentando con questo racconto del mostro – ha aggiunto – . Realmente ho chiesto a Elly Schlein che cosa pensasse delle parole del candidato alla Presidenza della Commissione Ue dei socialisti dice che i conservatori non sono forze democratiche”.

“Ma se io non sono democratica, allora sono un dittatore – ha detto Meloni – . E che facciamo? La lotta armata per depormi? Per raggranellare due voti, si rischia che qualcuno creda alle cose deliranti che dicono e decida di passare dalle parole ai fatti. Ora spero che questo non accada, ma se c’è qualcosa che veramente è venuto fuori in questo anno e mezzo è che i veri estremisti stanno a sinistra”.

“CONTE E SCHLEIN? NON LI HO VISTI ALLA PARATA DEL 2 GIUGNO”

Sull’attacco della Lega al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier si è detta “molto contenta che Salvini abbia chiarito perché era importante farlo, in particolare il 2 giugno: una giornata in cui bisogna evitare il più possibile le polemiche. Comunque non ho visto nessuno leader di partito alla parata della Festa della Repubblica”, ha concluso la premier.

L’articolo VIDEO | Meloni: “Dov’erano Conte e Schlein alla parata del 2 giugno?” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it