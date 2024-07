VIDEO | Meloni e l’invito a De Luca: “Vieni a fare la foto con noi”. Lui alla fine va (e allarga le braccia)

ROMA – “Presidente vieni a fare la foto, vieni a fare una foto con noi“. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni invita così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sul palco dell’auditorium di Porta del Parco a Bagnoli dove si è recata a sottoscrivere il protocollo d’intesa per il risanamento e rilancio dell’area. Poco prima, all’esterno, De Luca aveva salutato la premier con sarcasmo, stringendole la mano e dicendole intanto: “Sono il civile De Luca“, per canzonare la ‘famosa’ frase di Meloni “Sono quella stronza della Meloni” di un paio di mesi fa a Caivano che tanto aveva fatto scalpore. Dentro, poi, il tira e molla per fare la foto insieme. Che alla fine De Luca accetta, ma con molti tentennamenti e allargando pure le braccia per dire che è stato costretto.

L’INVITO PER LA FOTO

“Facciamo una foto insieme presidente“, ripete dopo Giorgia Meloni il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sta mostrando la rappresentazione grafica “dell’opera di arte contemporanea che illuminerà il sito dei ‘Sei bicchieri’, che era la centrale di raffreddamento dell’Ilva e che ora e diventata un centro di ricerca dell’Anton Dohrn”, nota stazione zoologica e oceanografica di Napoli. Anche così però De Luca non pare entusiasta della photo opportunity, e quindi Meloni lo incalza: “è un po’ di arte, mica…” Allora Fitto prova a convincerlo: “Siamo al lavoro presidente”, e dunque “facciamo la foto…”, concede infine De Luca allargando le braccia.

