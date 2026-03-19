VIDEO | Meloni, il fuorionda in romanesco a ‘Pulp Podcast’: “Aò, famme finì”

ROMA – Non solo politica internazionale. Durante la puntata di Pulp Podcast con Giorgia Meloni spunta anche un fuorionda in romanesco che in poche ore è diventato virale sui social.

IL FUORIONDA CHE DIVENTA VIRALE

Al termine di un passaggio dell’intervista, interrotto da un collaboratore, la presidente del Consiglio si lascia andare a una battuta informale, rompendo per un attimo il tono istituzionale della conversazione.

“Aò, famme finì però, me fai perde er ragionamento”, dice Meloni. Il video è stato rapidamente rilanciato online, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti.

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