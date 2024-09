VIDEO | Meloni parla in inglese a New York, Fratelli d’Italia posta un video con Renzi e Conte: “Differenze sostanziali…”

ROMA – Continua a fare ‘tendenza’ la premiazione di Giorgia Meloni al Ziegfeld Ballroom di New York per il “Global Citizen Award 2024” dell’Atlantic Council.

Ormai da ore, il riconoscimento conferito oltreoceano alla premier è in cima agli argomenti più dibattuti sulla rete.

Motivo? Certo, la presenza di una personalità controversa come Elon Musk. Certo, il commento del patron di Tesla: “Meloni è ancora più bella dentro che fuori”.

Certo, la distanza siderale tra la strenua difesa della famiglia tradizionale dell’inquilina di Palazzo Chigi e i figli che Musk ha avuto tramite maternità surrogata; tra il duro contrasto della premier all’uso e abuso di stupefacenti e il consumo dissoluto di cannabinoidi di mister X. Sicuramente.

Ma sui social, a mettere davvero ‘il pepe’ nelle discussioni, è soprattutto la performance in lingua inglese del capo del Governo italiano.





Un intervento che ha messo in moto la macchina comunicativa di Fratelli d’Italia, fornendo l’assist per marcare la differenza tra la disinvoltura della leader e alcuni noti e antichi scivoloni di due suoi predecessori a Palazzo Chigi. Sui profili del primo partito italiano, è comparso infatti un video che mette in evidenza la distanza con Giuseppe Conte e Matteo Renzi.

Tutto qui? Non si direbbe. C’è anche chi, come il noto profilo ‘Grande Flagello’, ironizza sul discorso di Meloni, che ha citato Michael Jackson come suo professore d’inglese. “Non è AI Meloni”, commenta il canale attivo su X.





