VIDEO | Meloni: “Trump non ha mai detto che gli europei sono parassiti”

ROMA – “Trump non ha mai detto che gli europei sono parassiti. Vero, presidente?”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo alla domanda di un giornalista durante le dichiarazioni congiunte con il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, nello Studio Ovale della Casa Bianca. Immediata la replica di Trump: “No, mai. Non ho idea di che cosa stia parlando”.

Meloni poi ha promosso la coalizione d’intenti con Trump: “Lavoreremo insieme anche nelle missioni per Marte: abbiamo molti grandi progetti insieme”.

“Il mio scopo è quello di rendere l’Occidente grande, nuovamente grande (in inglese Make the West great again, ndr), e insieme possiamo farlo. Quindi continueremo a lavorare in questo senso”.Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte con il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, nello Studio Ovale della Casa Bianca. “We can”, ovvero “Possiamo farlo”, la replica di Trump.

