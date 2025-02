VIDEO | “Meravigliatevi dei progressi e delle conquiste”: il testamento del prof. Scambia per i giovani

ROMA – “C’è un ultimo messaggio che voglio lasciare ai giovani medici che dovranno costruire il futuro: meravigliatevi dei progressi e delle conquiste”. Queste le ‘ultime’ parole del prof. Giovanni Scambia, scomparso il 20 febbraio all’età di 65 anni, per un tumore al pancreas fulmineo. Il video presente nel docufilm “Le radici del domani” e che riecheggia come un testamento morale, è stato mostrato durante le esequie che si sono svolte ieri presso la Chiesa Centrale dell’università Cattolica del Sacro Cuore.

LE PAROLE DEL GINECOLOCO: IL SUO TESTAMENTO AI GIOVANI

“Quando iniziai non avrei mai pensato di poter dire a una donna con un tumore che dopo la guarigione avrebbe potuto avere un bambino o che l’intelligenza artificiale potesse essere utile a fornire modelli predittivi di risposta alle cure, eppure oggi è così- aggiunge Scambia- Per chi scriverà la nostra storia, il mio augurio è di attraversare ancora tante scoperte e tante vittorie, magari con una squadra meravigliosa come la nostra, fatta di talento, passione, capacità di stare insieme per prendersi cura delle donne”.

“Per questo ringrazio tutti, le nostre ostetriche, gli infermieri e tutto il personale paramedico, i neonatologi, i radiologi e radioterapisti, gli anestesisti, gli psicologi, gli anatomopatologi, gli studenti e gli specializzanti, il personale che si prende cura del reparto e tutti coloro che migliorano il nostro lavoro e tracciano la strada verso un domani che voglio davvero immaginare luminoso ed emozionante per tutti noi e per tutti voi”, conclude il medico.

“UN MEDICO VISIONARIO E INSTANCABILE CHIRURGO”

“Un grande medico, grande ricercatore, grande maestro. Un medico visionario e al contempo concreto, amato da tutte le sue pazienti malate di tumore cui ha sempre offerto il meglio delle terapie disponibili e una grande umanità- ricorda il Policlinico Gemelli- Ha formato generazioni di ginecologhe e ginecologi che hanno raggiunto importanti posizioni nella disciplina. Innovatore nella ricerca, autore di oltre 1100 pubblicazioni, instancabile e brillante chirurgo”.

Alla cerimonia, presieduta da monsignor Claudio Giuliodori, hanno partecipato oltre ai familiari, anche i ministri della Salute Orazio Schillaci e della Difesa Guido Crosetto e il presidente della Regione Francesco Rocca. All’esterno della chiesa un maxi schermo per permettere a tutti di seguire le esequie. Le sue pazienti hanno deposto una corona di rose bianche con una scritta: “Grazie Prof. Scambia. Le tue amate pazienti”.

