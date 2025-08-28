giovedì, 28 Agosto , 25

VIDEO| Messico, rissa in Parlamento: pugni, spinte e urla in Senato

Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Sessione movimentata al Parlamento messicano. Si è tenuto in Senato un acceso dibattito sfociato in rissa tra il senatore Alejandro Moreno, del partito di opposizione Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI), e il presidente del Senato, Gerardo Fernández Noroña.

Alterato per non aver potuto parlare, Moreno si è scagliato contro Noroña, scatenando la rissa. Nella clip diventata virale vengono immortalati i pugni, le spinte e le urla al culmine del momento concitato. Nella foga, un fotografo che era tra i due uomini è stato spinto e fatto cadere. Nella seduta si era tenuto un “difficile dibattito” sulla presenza di forze armate di altri paesi in Messico. Reuters scrive che “Fernandez Norona ha dichiarato che convocherà una sessione d’urgenza per venerdì e proporrà di espellere Moreno e altri tre deputati del PRI”.

Immagini dal profilo X di @ThayzzySmith
