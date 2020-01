VIDEO | Milan, c’è Begovic: il portiere alla clinica La Madonnina per le visite mediche

Il mercato in entrata del Milan non si ferma. Dopo la prima vittoria del 2020 arrivata sul difficile campo di Cagliari, i rossoneri sono vicini ad ufficializzare il difensore Simon Kjaer (in arrivo in prestito dall’Atalanta) e Asmir Begovic: il portiere bosniaco sarà il secondo di Gigio Donnarumma almeno fino a giugno rimpiazzerrà il partente Pepe Reina, destinato al ritorno in Premier League per vestire la maglia dell’Aston Villa. L’arrivo di #Begovic alla clinica La Madonnina… continua a leggere sul sito di riferimento