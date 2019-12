VIDEO | Milan, il goal da urlo di Paquetà in un evento in Brasile infiamma i tifosi rossoneri

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Lucas Paquetà si diverte e dà spettacolo in Brasile. Il giovane centrocampista del ​Milan nella serata di ieri ha preso parte ad una partita benefica tra vecchie glorie del Flamengo dimostrando tutto il suo enorme talento. Il centrocampista numero 39 del Milan, che le varie voci di mercato danno nel mirino del Paris Saint Germain in vista della finestra di mercato invernale che aprirà i battenti ai primi di gennaio, è sceso in campo a Rio de… continua a leggere sul sito di riferimento