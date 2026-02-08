VIDEO| Milano – Cortina 2026, al Villaggio distribuiti i preservativi ‘olimpici’. Fontana: “Un tema che non deve creare imbarazzo”

ROMA – Anche a Milano-Cortina 2026 vince il sesso sicuro. Come per Parigi 2024, anche questa volta, al Villaggio sono stati messi a disposizione degli atleti partecipanti i preservativi ‘olimpici’. È diventato virale il video girato dalla pattinatrice spagnola Olivia Smart in cui mostra ai suoi followers i profilattici brandizzati con il loro della Regione Lombardia. “Li ho trovati”, dice nella clip poi rilaniciata dal governatore Attilio Fontana. Nello stand ripreso i condom in un pacchetto giallo, ma anche varie scatole di assorbenti: “Hanno tutto quello di cui hai bisogno”, dice la portabandiera spagnola.

“Sì, nel Villaggio Olimpico forniamo gratuitamente profilattici agli atleti”, conferma il presidente della Regione Lombardia in un post social. “Se a qualcuno sembra strano, non è consapevole della prassi olimpica consolidata. Iniziò a Seul 1988 per sensibilizzare atleti e giovani nella prevenzione verso le malattie sessualmente trasmissibili – un tema che non deve creare imbarazzo”, sottolinea.

Una campagna di prevenzione a tutto tondo. “Dal punto di vista sanitario, Regione Lombardia è in campo a 360° per garantire ad atleti e team internazionali la massima assistenza in queste settimane, una azione che fa parte dell’organizzazione olimpica, grazie alle quali abbiamo realizzato diverse opere dal Niguarda di Milano alla Valtellina, che restano ai lombardi dopo il grande evento che stiamo ospitando. La salute prima di tutto: prevenzione concreta e buon senso”, conclude Fontana.

MAGI: “BENE PRESERVATIVI GRATIS, ORA ANCHE NELLE SCUOLE”

“Leggo che al Villaggio olimpico dei Giochi di Milano-Cortina vengono distribuiti preservativi gratis secondo una prassi consolidata dai Giochi di Seul ‘per sensibilizzare atleti e giovani nella prevenzione verso malattie sessualmente trasmissibili, un tema che non deve creare imbarazzo’, come dice il governatore della Lombardia Attilio Fontana, rivendicando la scelta”, afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi parlando di “Una bellissima iniziativa, che non conoscevo e che condivido in pieno”.

“Peccato che proprio la parte politica del presidente Fontana, cioè la destra, sia sempre stata contraria a ogni tipo di iniziativa che punta a diffondere tra i giovani l’educazione relativa alla sessualità, proprio a partire dalla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili- aggiunge-. Visto che Fontana si dice entusiasta di questa iniziativa, perché non la replica nelle scuole della Lombardia e ci aiuta nella battaglia che conduciamo da anni per far sì che i condom vengano distribuiti in tutti gli istituti scolastici d’Italia, anche per prevenire gravidanze non desiderate?”.

“Insieme a questo, ci dia una mano nella campagna per l’introduzione di lezioni di sessuoaffettività nelle scuole, che questo Governo ha boicottato con la scusa della teoria gender, affossando uno strumento che potrebbe prevenire non solo le malattie sessuali ma anche femminicidi, violenze e relazioni tossiche”, conclude Magi.

