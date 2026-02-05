VIDEO | Milano-Cortina 2026, Mattarella scherza con gli atleti: “Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi”

ROMA – Gli atleti e le atlete dei giochi 2026 di Milano Cortina hanno consegnato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, una giacca dell’Italia con il suo nome durante l’incontro al villaggio olimpico. Il Capo dello Stato, ringraziando, ha ironizzato: “Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi”.

Risata generale e poi ha aggiunto: “A dire il vero anche da giovane non sarei mai stato selezionato…Però grazie di questo dono, non soltanto lo conserverò con affetto ma lo indosserò, se riesco a farlo. Non è soltanto significativo, è prezioso perché è quello che vi accompagna in questi Giochi e questo conferisce un grande valore per me. Grazie molte”.

