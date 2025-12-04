VIDEO | Milano-Cortina, Mattarella accoglie al Quirinale la fiamma olimpica

giovedì, 4 Dicembre , 25

ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto oggi al Quirinale la Lanterna che custodisce la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il Capo dello Stato ha posizionato la Fiamma all’interno del Palazzo del Quirinale, dove rimarrà accesa per tutta la notte. Erano presenti alla cerimonia l’addetta alla Lanterna Jasmine Paolini, il Presidente del Comitato Organizzatore Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, il Presidente e il Segretario Generale del CONI, Luciano Buonfiglio e Carlo Mornati, l’Amministratore delegato di Milano Cortina, Andrea Venier, i Sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi. Domani, 5 dicembre, alle ore 11.00 sulla Piazza del Quirinale, si svolgerà la cerimonia ufficiale di inaugurazione del viaggio della Fiamma.

