martedì, 30 Dicembre , 25

Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio

(Adnkronos) - Lungo colloquio in aula alla Camera...

Camionista ignora segnali, segue Gps e rimane bloccato nella neve: niente cenone di Natale

(Adnkronos) - Una storia di Natale, ma senza...

Donna trovata morta in cortile a Milano, non è ancora stata identificata

(Adnkronos) - Si continua a lavorare a tutto...

Iran, la protesta di allarga agli atenei: scendono in piazza gli studenti

(Adnkronos) - Gli studenti universitari iraniani si sono...
video-|-miracolo-di-natale-in-florida:-bimbo-autistico-disperso-tra-le-paludi,-ecco-le-immagini-del-suo-salvataggio
VIDEO | Miracolo di Natale in Florida: bimbo autistico disperso tra le paludi, ecco le immagini del suo salvataggio

VIDEO | Miracolo di Natale in Florida: bimbo autistico disperso tra le paludi, ecco le immagini del suo salvataggio

MondoVIDEO | Miracolo di Natale in Florida: bimbo autistico disperso tra le paludi, ecco le immagini del suo salvataggio
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Lo hanno ritrovato con l’acqua che gli arrivava fino al petto, quando ormai era già buio e freddo, disperatamente aggrappato a un ramo: Coco si era perso in un vasto stagno nel suo quartiere di Deltona, in Florida, quando gli agenti della contea di Volusia lo hanno trovato e salvato, il giorno di Natale. Le immagini del suo salvataggio, riprese da una bodycam, stanno facendo il giro del mondo.

A prendere il piccolo con sé, in braccio, e a dargli un primo caldo abbraccio è stato il vice sceriffo della contea di Volusia, Wes Brough che lo ha riportato sulla terraferma, dalla sua famiglia. Il video diventato virale è stato condiviso dall’ufficio dello sceriffo della contea di Volusia e mostra la polizia che perlustra la zona alla ricerca di Coco, poi il suo avvistamento in acqua dall’elicottero. Il bambino è stato recuperato infreddolito ma era illeso, ha riferito la polizia.

IL PRECEDENTE UN ANNO FA, LE RACCOMANDAZIONI DEGLI AGENTI

Dal profilo Ig dell’ufficio dello Sceriffo di Volusia, la polizia spiega che Coco non è nuovo a queste ‘fughe’: “Di nuovo a casa al sicuro! Un bambino di 6 anni, salvato da uno stagno vicino al suo quartiere di Deltona la scorsa estate, è stato nuovamente salvato questa notte di Natale in un altro stagno lì vicino”, raccontano gli agenti. “Coco è autistico- proseguono- non parla ed è noto per essere attratto dall’acqua. Ha iniziato a prendere lezioni di nuoto dopo l’ultimo incidente nell’agosto 2024. Gli agenti hanno parlato con la sua famiglia per migliorare le misure precauzionali in casa e per far indossare a Coco il suo localizzatore AngelSense in ogni momento. Ma soprattutto- concludono- siamo felici che sia tornato a casa sano e salvo”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.