VIDEO | Miracolo di Natale in Florida: bimbo autistico disperso tra le paludi, ecco le immagini del suo salvataggio

ROMA – Lo hanno ritrovato con l’acqua che gli arrivava fino al petto, quando ormai era già buio e freddo, disperatamente aggrappato a un ramo: Coco si era perso in un vasto stagno nel suo quartiere di Deltona, in Florida, quando gli agenti della contea di Volusia lo hanno trovato e salvato, il giorno di Natale. Le immagini del suo salvataggio, riprese da una bodycam, stanno facendo il giro del mondo.

A prendere il piccolo con sé, in braccio, e a dargli un primo caldo abbraccio è stato il vice sceriffo della contea di Volusia, Wes Brough che lo ha riportato sulla terraferma, dalla sua famiglia. Il video diventato virale è stato condiviso dall’ufficio dello sceriffo della contea di Volusia e mostra la polizia che perlustra la zona alla ricerca di Coco, poi il suo avvistamento in acqua dall’elicottero. Il bambino è stato recuperato infreddolito ma era illeso, ha riferito la polizia.

IL PRECEDENTE UN ANNO FA, LE RACCOMANDAZIONI DEGLI AGENTI

Dal profilo Ig dell’ufficio dello Sceriffo di Volusia, la polizia spiega che Coco non è nuovo a queste ‘fughe’: “Di nuovo a casa al sicuro! Un bambino di 6 anni, salvato da uno stagno vicino al suo quartiere di Deltona la scorsa estate, è stato nuovamente salvato questa notte di Natale in un altro stagno lì vicino”, raccontano gli agenti. “Coco è autistico- proseguono- non parla ed è noto per essere attratto dall’acqua. Ha iniziato a prendere lezioni di nuoto dopo l’ultimo incidente nell’agosto 2024. Gli agenti hanno parlato con la sua famiglia per migliorare le misure precauzionali in casa e per far indossare a Coco il suo localizzatore AngelSense in ogni momento. Ma soprattutto- concludono- siamo felici che sia tornato a casa sano e salvo”.

