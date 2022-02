VIDEO | Moda, il punk kindness di Simon Cracker in passerella a Roma

ROMA – Il fashion show del secondo giorno della settimana della moda romana si apre con Simone Botte. Un ritorno negli studi di Cinecittà per il designer del brand Simon Cracker che, lo scorso anno, era tra i finalisti di ‘Who is on Next’, il progetto di scouting più importante del fashion nostrano che Altaroma promuove e sostiene in collaborazione con Vogue Italia. A sfilare in passerella è la collezione autunno inverno 22/23: “Un pasticcere siciliano- racconta Simone Botte all’Agenzia Dire- mi ha fatto ‘l’in bocca al lupo’ per la sfilata dicendo ‘Sulle corna della luna’, che vuol dire con la fortuna oltre la luna”. Così, come questo augurio, il designer originario di Cesena ha intitolato la nuova collezione. “Distruggo vestiti per crearne di nuovi. Ho reinterpretato l’idea di matrimonio e di abiti da sposa. In passerella l’abito dei sogni è in chiave punk, ma non il punk inteso in senso cattivo: il punk kindness. Il messaggio che deve arrivare è che essere punk al giorno d’oggi è dare un abbraccio e non mandare a quel paese qualcuno”.

La distruzione e ricostruzione di questi abiti, così densi di sentimenti ha creato una forte onda emotiva, sfociata in un pensiero più ampio sul femminile, oggi frainteso, abusato come una semplice tendenza, utilizzato come una strategia di marketing, che sfugge alla vera essenza di un concetto così profondo. Gli abiti, seguendo la narrativa del brand sono scomposti e ricomposti in maniera brutale e paradossalmente delicata al tempo stesso: tulle, crinoline, ricami, trine e pizzi tornano a vivere fondendosi con capi tecnici e pezzi di sartoria maschile, con un filo conduttore fatto di pois rossi disegnati a mano su un fondo candido. “Le mie collezioni sono 100% ecosostenibili- spiega Simone Botte alla Dire- tutti i tessuti sono recuperati da altri abiti distrutti o da stock e rimanenze di aziende”.

Ospite speciale in passerella Anna Lou Castoldi: “Ho voluto che aprisse e chiudesse la sfilata; incarna perfettamente il concetto di punk kindness”.

