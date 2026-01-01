VIDEO | Morti e feriti in un bar a Crans Montana in Svizzera: prima le esplosioni poi l’incendio

BOLOGNA – Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite a causa di un’esplosione che ha devastato un bar nella località sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. I numeri non sono ancora definitivi, ma i media svizzeri nelle ultime ore hanno parlato almeno 10 morti e altrettanti feriti. La causa del grande incendio che è divampato nel bar Le Constellation, preceduto da alcune esplosioni, al momento non è nota. I testimoni hanno raccontato di aver sentito alcuni scoppi uditi nel seminterrato, da dove si sarebbero originate le fiamme. L’incidente è avvenuto durante la scorsa notte, quando il noto locale (che può ospitare fino a 400 persone) era molto affollato per via dei festeggiamenti dell’ultima notte dell’anno. All’interno del locale pare ci fosse un centinaio di persone.

L’esplosione è avvenuta intorno all’1.30: le immagini pubblicate dai media svizzeri mostrano un edificio in fiamme e i soccorsi nelle vicinanze. L’emergenza è stata gestita anche con gli elicotteri di Air-Glaciers.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it