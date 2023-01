VIDEO | Mourinho festeggia 60 anni a Trigoria: “Discorso? Domenica c’è la partita, andiamo a lavorare”

ROMA – José Mourinho compie oggi 60 anni e festeggerà questa sera con amici in un albergo romano. Intanto lo ‘Special One’ ha ricevuto una valanga di auguri, da colleghi, giocatori che ha allenato in passato e, soprattutto, dal popolo giallorosso. La stessa società ha dedicato oggi a Mourinho una gallery che ripercorre l’avventura alla Roma del tecnico portoghese.

“60 anni e proprio non sentirli- c’è scritto sul sito ufficiale- José Mourinho festeggia uno dei compleanni più significativi della vita, da allenatore della Roma. Celebriamo il tecnico con una serie di foto iconiche della sua esperienza giallorossa, a iniziare dall’approdo a Roma. Auguri, Mister!”.

Nella raccolta sono inserite le foto dell’annuncio della società con il tweet ‘José alla Roma!’, lo sbarco a Ciampino, il saluto ai tifosi a Trigoria, la presentazione ufficiale, il primo allenamento, le 1000 panchine in carriera, fino ad arrivare alla vittoria della Conference League.

E proprio a Trigoria oggi lo Special One ha brindato ai suoi 60 anni con la squadra. Per lui anche una bella torta per un festeggiamento a sorpresa nello spogliatoio della Magica che ha interrotto l’allenamento mattutino della squadra. Invitato a fare un discorso l’allenatore ha però risposto: “Ma quale discorso, andiamo ad allenarci che domenica abbiamo la partita. Dai ca…”.

