VIDEO | Musk e il saluto romano, anzi no, è solo “il lancio del suo cuore”

ROMA – Nel giorno della cerimonia di insediamento di Donald Trump, fa parlare di sè il suo primo alleato, Elon Musk per ‘colpa’ del suo intervento alla festa alla Capital One Arena per l’insediamento del tycoon. Infatti il patron di X e Tesla ha concluso il suo intervento con un braccio teso verso il pubblico: un gesto che non è passato inosservato, ripetuto due volte di seguito, molto simile a quel saluto carico di significati simbolici e riconducibile all’ideologia nazifascista. E proprio su questo gesto si è già aperto un dibattito sui social: le immagini sono diventate virali, per accusare il patron di Tesla e Starlink di aver fatto sfacciatamente, in mondovisione, “il saluto di Hitler”.

A mettere in chiaro quello che invece avrebbe voluto fare, dire e trasmettere Musk è così il suo portavoce in Italia, Andrea Stroppa che, da X, scrive: “Quel gesto che qualcuno ha frainteso come un saluto nazista, è semplicemente Elon, che è autistico, e stava esprimendo i suoi sentimenti dicendo ‘Voglio darvi il mio cuore’ e questo è esattamente ciò che ha comunicato al microfono”. Anche perché “a Elon non piacciono gli estremisti” ha aggiunto.

In un post successivo lo stesso Stroppa insiste sul tema: “C’è chi parlerà di fantasiosi saluti nostalgici e chi inizierà a rendere di nuovo grande l’America”. Peccato però che, prima ancora di questi post, lo stesso Stroppa avesse alimentato in un certo senso l’interpretazione errata di quel gesto. “L’Impero Romano è tornato, a cominciare dal saluto romano”, aveva scritto infatti il referente italiano di Musk, commentando proprio il video che riprendeva il saluto a braccio teso del patron di Tesla. Forse, accortosi dello scivolone, il post originario è stato poi rimosso per procedere alla versione ritrattata del gesto affettuoso compiuto da un autistico.

DO NOT BELIEVE THE MEDIA The media is misleading you. Elon Musk never did a Nazi salute. Watch the full video: He simply gestured and said, “Thank you, my heart goes out to you.” pic.twitter.com/e3vBaLoVqx— DogeDesigner (@cb_doge) January 20, 2025

That gesture, which some mistook for a Nazi salute, is simply Elon, who has autism, expressing his feelings by saying, "I want to give my heart to you," and that is exactly what he communicated into the microphone. ELON DISLIKES EXTREMISTS!— Andrea Stroppa 🐺 Claudius Nero's Legion 🐺 (@andst7) January 20, 2025

