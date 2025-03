VIDEO | Myanmar, donna estratta viva dopo 60 ore sotto le macerie

ROMA – Un lungo applauso ha accompagnato il passaggio di una barella trasportata fuori dalle macerie del Great Wall Hotel nella città di Mandalay, in Myanmar. Questa mattina infatti, dopo più di cinque ore di intenso lavoro, la squadra di ricerca e soccorso cinese di Hunan ha recuperato una donna sopravvissuta nel sito dell’hotel collassato a seguito del sisma con magnitudo 7,7 della scala Richter con epicentro proprio a Mandalay, avvenuto venerdì scorso, 28 marzo. La donna, a distanza di 60 ore dalla tragedia, è apparsa con segnali vitali buoni.

After more than five hours of intense work, China Search and Rescue Team successfully recovered a female survivor at the Great Wall Hotel quake site in Mandalay city, Myanmar, early on Monday. #GLOBALink pic.twitter.com/Xgtw8S0nGr— China Xinhua News (@XHNews) March 31, 2025

Il salvataggio è stato confermato dalle pagine social dell’Ambasciata di Pechino. In tutto, si riferisce, sono cinque le persone recuperate dal team cinese ancora in vita fino a questa mattina.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it