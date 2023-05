VIDEO | Napoli verso lo scudetto (poi sfumato) tra colori e musica

NAPOLI – Napoli è tinta d’azzurro: lo sono le facciate degli edifici, i volti ed i capelli di tanti tifosi. E sono vestiti d’azzurro con le magliette del Napoli, di oggi e di ieri, i tanti turisti che da ogni dove sono arrivati nel capoluogo campano per il ponte del primo maggio ed anche per partecipare alla festa collettiva e catartica che la città attende da anni. E che però alla fine è rinviata, visto che il Napoli e la Salernitana hanno pareggiato 1-1.

IN STRADA CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PERSONE

Alzando gli occhi al cielo annuvolato, festoni bianchi ed azzurri sono tesi tra gli alberi, i pali dell’illuminazione, i balconi tra i vicoletti brulicanti di famiglie e comitive che sventolano bandiere.Nel centro della città, dove sono confluite centinaia di migliaia di persone dai diversi quartieri, dai comuni della provincia così come dalle altre città della Campania, l’attesa si stempera nell’aria di festa che pervade tutto e tutti. Sono colori e cori e canzoni.

Ed è musica come quella che ha accolto chi, a bordo delle funicolare delle 15, dal Vomero si dirigeva in centro per trovarsi in quello che potrebbe trasformarsi nel teatro di un festeggiamento plebiscitario. È una tromba suonata da un passeggero in maglia azzurra che alle 15 ha squillato all’unisono con il fischio dell’arbitro al Maradona per poi far risuonare sui binari ‘Sarò con te e tu non devi mollare’.

