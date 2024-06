VIDEO | Nardella consegna la fascia da sindaco a Sara Funaro. E piange

FIRENZE – Da Dario Nardella a Sara Funaro. La fascia tricolore del sindaco di Firenze passa di mano. E tra le lacrime, quelle di Nardella che, durante il ‘cambio della guardia’, si scioglie in un saluto emozionato alla città: “Oggi lascio. Lo faccio con la serenità di aver dato tutto me stesso, sia nei successi che nei momenti difficili”, dice prima di commuoversi.

Parla di “giorno memorabile per la storia di Firenze”. E si dice “profondamente grato e molto emozionato, perché come ho detto alla mia amica e sindaca Sara Funaro, la felicità che ho provato per la sua elezione è stata pari se non superiore a quella vissuta per la mia elezione”. Nardella, prosegue, lascia “con il cuore colpo di gratitudine” per aver guidato “la città sul monte, la seconda Gerusalemme. La capitale mediterranea. Lo faccio portando con me ogni attimo e giorno di questi dieci anni, come un album personale di emozioni, sfide e ricordi vissuti insieme”.

Scrive anche un messaggio per Funaro nel libro delle dediche custodito in sala di Clemente VII, ufficio del sindaco a Palazzo Vecchio. “Cara Firenze, città sul Monte, seconda Gerusalemme, culla della civiltà del Mediterraneo, scopro oggi, nel giorno in lascio l’incarico di sindaco, di amarti profondamente, come amo me stesso. Ti lascio, colmo di gioia e gratitudine, nelle mani tenaci e amorevoli della prima donna sindaca della tua storia“.

