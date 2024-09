Video | “Nasrallah non terrorizzerà più il mondo”, l’Idf rivendica l’uccisione del leader di Hezbollah

ROMA – L‘esercito israeliano ha rivendicato l’uccisione di Hassan Nasrallah, il segretario generale del partito libanese Hezbollah e della sua ala armata.

L’assassinio sarebbe avvenuto nel corso del bombardamento contro vari obiettivi a Beirut nella giornata di ieri. Lo riferisce Al Jazeera, citando la radio dell’esercito israeliano, ma non sarebbe stato confermato da altre fonti. L’agenzia stampa iraniana Tasnim sostiene invece che il leader libanese si troverebbe in una “località sicura”. L’Idf dà l’annuncio anche sui social: “Hassan Nasrallah will no longer be able ti terrorize the word” (trad. Nasrallah non sarà più capace di terrorizzare il mondo)

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world. — Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024

Confermato invece a 38 il numero dei morti dopo il bombardamento contro Beirut. L’intenso raid è scattato nel pomeriggio, subito dopo il discorso del primo ministro Benjamin Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni unite, dove il premier ha accusato l’organizzazione di antisemitismo, in un’aula quasi vuota, dopo che numerose delegazioni sono andate via per protesta.

La testata locale Al-Mayadeen avverte che sono stati rasi al suolo 9 edifici condominiali, dove risiedevano civili. I soccorritori si sono subito recati sul posto. Mentre dopo il raid sono stati evacuati gli ospedali della periferia meridionale di Beirut. Lo ha comunicato il ministero della Sanità, esortando gli ospedali delle aree non colpite a non recuperare casi non ritenuti urgenti.

Nelle ultime ore inoltre gli attacchi di Israele sono continuati, concentrandosi nella valle della Beka’a, nel Libano orientale verso il confine con la Siria. L’obiettivo dichiarato sono ancora le postazioni di Hezbollah, che si concentrerebbero qui come nel sud. Nuove accuse anche in questo caso di civili coinvolti come denunciano vari media locali. Il bilancio non è stato ancora diffuso.

