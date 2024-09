VIDEO | Netanyahu all’Onu: “Stiamo vincendo, Israele vuole una pace storica con l’Arabia Saudita”.

ROMA – Benjamin Netanyahu sta parlando all’assemblea generale delle Nazioni Unite. Il primo ministro israeliano ha esordito, tra le proteste di molti diplomatici, dicendo che non aveva intenzione di venire, ma dopo aver sentito le “bugie e le calunnie” rivolte a Israele ha deciso di “mettere le cose in chiaro”.

“Israele cerca la pace, Israele anela alla pace”, ha detto, aggiungendo che Israele deve difendersi da “assassini selvaggi”.

Netanyahu ha affermato anche che il suo Paese non avrà pace finché gli ostaggi rimasti non saranno riportati a casa. Poi ha minacciato apertamente l’Iran: “Non c’è posto in Iran che il lungo braccio di Israele non possa raggiungere, e questo vale per l’intero Medio Oriente. Stiamo vincendo. Hamas deve andarsene”.

Mostrando teatralmente una mappa ha definito “una maledizione” l’influenza dell’Iran: “Bisogna fare tutto il possibile per garantire che l’Iran non ottenga armi nucleari”.

Parlando di Hezbollah, Netanyahu ha detto che il gruppo ha attaccato Israele senza essere stato provocato. “Basta così. Non ci fermeremo finché i nostri cittadini non potranno tornare sani e salvi alle loro case. Non accetteremo un esercito terroristico appollaiato sul nostro confine settentrionale, in grado di perpetrare un altro massacro in stile 7 ottobre”.

Netanyahu ha anche sottolineato la necessità di raggiungere un accordo di pace con l’Arabia Saudita, citando l’esperienza degli Accordi di Abramo. “Sarebbe una benedizione una pace del genere, sarebbe una manna per la sicurezza e l’economia dei nostri due paesi, stimolerebbe il commercio e il turismo in tutta la regione, aiuterebbe a trasformare il Medio Oriente in un colosso globale. Una pace del genere, ne sono certo, sarebbe un vero perno della storia: inaugurerebbe una riconciliazione storica tra il mondo arabo e Israele, tra l’Islam e l’Ebraismo, tra la Mecca e Gerusalemme. Uno dei modi migliori per sventare i nefasti disegni dell’Iran è raggiungere la pace con l’Arabia Saudita”.

#Netanyahu yu protesto edip BM salonunu terkedenler İnsandır. Evet boş salon diyenler vardı, bunu da yazacaklarmı? Ama yürek ister, yazsalar mamaları kesilecek. Ki o mamalarda kan ve irinden oluşuyor… https://t.co/QE5GJVZj1S — Viranşehir Bizim Gazete (@bizimgazete63) September 27, 2024

