video|-nicki-minaj-elogia-trump-alla-convention-repubblicana,-poi-la-gaffe:-chiama-jd-vance-“assassino”

ROMA – Nicki Minaj, nel weekend, ha preso parte all’AmericaFest, la convention repubblicana organizzata annualmente da Turning Point Usa, l’organizzazione conservatrice fondata da Charlie Kirk per promuovere i valori cari alla destra e cercare di avvicinare la comunità giovanile. La rapper è intervenuta rispondendo alle domande poste dalla vedova Erika, in un’edizione che è stata soprattutto commemorativa dell’attivista ucciso lo scorso 10 settembre.

In un passaggio, Minaj si riferisce a Donald Trump definendolo “il nostro affascinante e impetuoso presidente”, poi, però, fa una gaffe. In diretta chiama il vicepresidente JD Vance “assassino”. L’artista si è subito interrotta, portandosi la mano alla bocca. Erika Kirk – vedova a seguito di un omicidio- ha, così, provato a tranquillizzarla spezzando il silenzio in cui la rapper si era trincerata: “Credimi, non c’è niente di nuovo sotto il sole che io non abbia già sentito, quindi non preoccuparti”.

MINAJ: “TRUMP HA DATO A TANTE PERSONE LA SPERANZA CHE SIA POSSIBILE SCONFIGGERE I CATTIVI. SONO ORGOGLIOSA DI QUESTA AMMINISTRAZIONE”

Durante l’intervista, Minaj ha elogiato Trump più volte. “Nutro il massimo rispetto e la massima ammirazione per il nostro presidente. Non so se lo sa, ma ha dato a tante persone la speranza che ci sia la possibilità di sconfiggere i cattivi, di vincere e di farlo con a testa alta, con la tua integrità intatta”, ha detto Minaj.

“Quello che mi ha insegnato personalmente è che, qualche volta, anche nei momenti peggiori della tua vita, pensi che non tornerai mai più indietro. Poi ci riesci. E il nostro presidente ci dimostra di aver vissuto ogni singola esperienza che una persona possa vivere pubblicamente”, ha proseguito parlando del peso di sopportare “bugie” che vengono raccontate se hai un ruolo pubblico. “Questa amministrazione è piena di persone con un cuore e un’anima. E mi rendono orgogliosa di loro”, ha sottolineato. Per Minaj, Trump e Vance sono “persone con cui potersi identificare”. “Riesco ad immedesimarmi in loro quando li sento parlare. So che sono due di noi. Non hanno perso il contatto con il mondo, sono ancora connessi al mondo e a ciò che sta accadendo ai giovani, agli anziani, ai ricchi e a quelli meno ricchi. Hanno la capacità di connettersi ed essere autentici e farci sentire orgogliosi di essere americani”, ha aggiunto.

