VIDEO | Nuova gaffe di Sangiuliano: “Colombo raggiunse le Americhe grazie a Galilei (nato dopo)”. Il web si scatena

Clamoroso svarione storico del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervenendo all’appuntamento “Taobuk 2024 – Identità italiana, identità culturale” a Taormina, un dialogo con il giornalista del Corriere della Sera Paolo Rossi. Evidente l’errore dell’esponente del Governo: Cristoforo Colombo raggiunse le Americhe nel 1492; Galileo Galilei nacque nel 1564, 72 anni dopo il viaggio che fece storia del navigatore genovese. Materialmente impossibile, dunque, che Colombo avesse basato la sua impresa sulle teorie Galileo.

I PRECEDENTI

Non è la prima gaffe di cui si rende protagonista Sangiuliano: a luglio dello scorso anno, in occasione del Premio Strega 2023, ammise di non aver letto il libro su cui aveva espresso il voto, essendo in giuria; solo qualche mese disse che Time Square è una grande attrazione di Londra.

IL WEB SI SCATENA

Una rara immagine del navigatore Galileo Galilei in vista della città di New York, dove nel 1410 inaugurò Trafalgar Square. #Sangiuliano pic.twitter.com/qMAc3EJ8NO — Corrini  (@corrini) June 23, 2024

Lo svarione del ministro della cultura #Sangiuliano che fa nascere Galileo Galilei prima di Cristoforo Colombo evidenzia quanto sia difficile conquistare l’egemonia culturale allorquando si è portatori di saccenza e ignoranza pic.twitter.com/Ra8Y85xjG2 — Gad Lerner (@gadlernertweet) June 23, 2024

Gennaro #Sangiuliano: “Cristoforo Colombo voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei” Nota:

Cristoforo Colombo è morto nel 1506, Galileo Galilei è nato nel 1564@ultimora_pol — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) June 23, 2024

