VIDEO | Occhiuto contro “Antonio Conte”: il video è virale

ROMA – Entrata in scivolata del presidente della Regione Calabria e candidato di Forza Italia Roberto Occhiuto…peccato aver sbagliato avversario. Durante un comizio a Lamezia Terme, il governatore è inciampato in un lapsus che non è passato inosservato.

“Quando questi giri li fanno con Antonio Conte, che è stato presidente del Consiglio! È stato presidente del Consiglio!”.

Dettaglio di non poco conto è che l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, non ha mai messo piede a Palazzo Chigi. Quella poltrona, infatti, è stata occupata da Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle.

Un errore che il pubblico ha accolto con sorrisi e qualche mormorio, diventato in poche ore materiale da social. E che regala alla campagna elettorale calabrese un momento di leggerezza, in mezzo a toni spesso accesi.
