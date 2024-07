Video | Olimpiadi, “Le donne sempre in giro a rifarsi il trucco”: licenziato giornalista

ROMA – Le nuotatrici australiane sono attese sul gradino più alto del podio, ma si stanno attardando per salutare il pubblico, quando parte la battuta: “Si staranno dando l’ultimo ritocco, lo sapete come sono le donne…se ne stanno in giro, a rifarsi il trucco”. Peccato che a dirla non sia stato qualcuno tra il pubblico, ma un giornalista ai microfoni di Eurosport, network europeo di canali televisivi sportivi, di proprietà di Warner Bros. E così Bob Ballard, dopo 40 anni di esperienza professionale, è stato licenziato ieri per le battute ritenute gravi e sessiste. Questo il comunicato di Eurosport emesso per togliersi dall’imbarazzo: “Durante un momento di nostra copertura, ieri sera, il commentatore Bob Ballard ha fatto un commento inappropriato. A tal fine, è stato rimosso dal nostro elenco di telecronisti con effetto immediato”. E infatti, quella che qualcuno potrebbe bollare come una semplice battuta infelice è diventata subito virale, sollevando un polverone di polemiche.

Setting women’s sports back. Bob Ballard: (video from:thelifeoflyds – TikTok) pic.twitter.com/6SABGUTpfc — A Gooners View (@AGoonersThought) July 29, 2024

LA REAZIONE DI LIZZIE SIMMONDS: “BATTUTA VERGOGNOSA”

Ballard stava seguendo come commentatore la diretta della staffetta 4×100 stile libero femminile, vinta dalle nuotatrici australiane– Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon e Meg Harris– durante la trasmissione mandata in onda sabato sera. Al suo fianco la co-conduttrice Lizzie Simmonds, ex nuotatrice. E proprio Simmonds, appena ascoltata la battuta sessista del collega, ha reagito definendola “vergognosa”, inaugurando una lunga serie di critiche dirette verso il giornalista. La situazione è diventata imbarazzante per i vertici di Eurosport che, dopo 24 ore, hanno annunciato la rimozione immediata di Ballard dall’incarico. La ‘battuta infelice’ insomma ha portato a una brutta battuta d’arresto per un giornalista noto nel mondo delle telecronache sportive inglesi, fin dagli anni ’80, con un passato alla Bbc.

I “BALLARD” ITALIANI

La vicenda ha, purtroppo, un “precedente” italiano: ricorda infatti quanto avvenuto ai Mondiali di nuoto di Fukuoka del 2023. Durante una diretta su RaiPlay infatti Massimiliano Mazzucchi, ex tuffatore e commentatore televisivo italiano, e il giornalista Lorenzo Leonarduzzi si lasciarono andare a commenti sessisti e razzisti, del tenore di ““Le olandesi sono grosse, come la nostra Vittorioso. Ma tanto a letto sono tutte uguali”. Entrambi furono rimossi dall’incarico e sottoposti a una procedura di contestazione disciplinare.

L’articolo Video | Olimpiadi, “Le donne sempre in giro a rifarsi il trucco”: licenziato giornalista proviene da Agenzia Dire.

