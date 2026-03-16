lunedì, 16 Marzo , 26

Vaccini più sicuri e rapidi grazie all’Intelligenza artificiale? Ecco in che modo

(Adnkronos) - Produrre vaccini precisi in tempi record...

Banda, prima malore poi gioia: dimesso da ospedale per assistere a nascita figlia

(Adnkronos) - Paura e gioia in poche ore...

Elicotteri Usa sulle Madonie, M5S: “Gravissimo, Schifani riferisca all’Ars”

(Adnkronos) - Polemiche e riflettori accesi sull'atterraggio di...

Malattie rare, scoperta nuova patologia genetica nei bimbi

(Adnkronos) - Tutto ha avuto inizio con il...
HomeMondoVIDEO | Paganini (Ice): “Dall’Italia 10 imprese eccellenza a BedEx 2026”
video-|-paganini-(ice):-“dall’italia-10-imprese-eccellenza-a-bedex-2026”
VIDEO | Paganini (Ice): “Dall’Italia 10 imprese eccellenza a BedEx 2026”
Mondo

VIDEO | Paganini (Ice): “Dall’Italia 10 imprese eccellenza a BedEx 2026”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Le dieci eccellenze italiane nei settori delle telecomunicazioni, della logistica, della cybersecurity, dell’ingegneria applicata alla difesa e dell’aerospazio protagoniste a “BedEx 2026”, la fiera internazionale dedicata alla difesa e alla sicurezza tenutasi a Bruxelles. Per la prima volta l’Italia partecipa alla manifestazione con un padiglione che riunisce dieci aziende innovative, tra piccole e medie imprese, impegnate nello sviluppo di tecnologie avanzate.

In occasione dell’evento il direttore dell’Ufficio di Bruxelles dell’Agenzia Ice, Tindaro Paganini, ha sottolineato l’importanza della presenza italiana alla fiera. Paganini ha spiegato che il padiglione rappresenta un primo passo nel percorso di internazionalizzazione delle imprese italiane del settore, evidenziando come le aziende presenti siano attive nella produzione di soluzioni tecnologiche avanzate che vanno oltre il solo ambito della difesa, con competenze che spaziano dalla logistica alle telecomunicazioni fino all’ingegneria applicata.

“Queste aziende sono innovative nella produzione di prodotti ad alta tecnologia che vanno ben oltre il settore della difesa. Vi sono eccellenze nella logistica ma anche nell’ingegneria applicata alla difesa. Sono sicuro che queste eccellenze porteranno grandi vantaggi a tutte le aziende partecipanti”, ha dichiarato Paganini, ricordando come l’Ice sia “in prima fila per supportare le aziende italiane nei loro sforzi di internazionalizzazione”. Il direttore ha inoltre sottolineato che la presenza alla fiera rappresenta un passaggio fondamentale per le imprese che puntano ad espandere il proprio business sui mercati internazionali.

All’evento era presente anche l’ambasciatrice d’Italia in Belgio, Federica Favi, che ha evidenziato come Bedex 2026 rappresenti una prima importante occasione per presentare in maniera coordinata le aziende italiane della difesa al mercato belga. Secondo Favi, la partecipazione italiana ha già riscosso interesse, come dimostrato dalla visita del ministro della Difesa del Belgio al padiglione nazionale.“Per la prima volta l’Italia si presenta come unico Paese a questa fiera con un padiglione con dieci aziende, tra piccole e medie imprese. La prospettiva è quella di avere una collaborazione sempre più stretta”, ha spiegato l’ambasciatrice, ricordando che accanto alle Pmi presenti nel padiglione nazionale sono già attive in Belgio anche alcune delle principali industrie italiane del comparto.Favi ha inoltre sottolineato come “le opportunità di collaborazione riguardino l’intero ecosistema industriale della difesa italiana, dalle realtà più piccole e innovative fino alle aziende più strutturate e tecnologicamente avanzate” ha concluso l’ambasciatrice.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Iran, le immagini della Mezzaluna Rossa sugli effetti di un raid
Next article
VIDEO | Due Oscar a KPop Demon Hunters: le cacciatrici di demoni scatenano la platea di celebrities

POST RECENTI

Mondo

Lutto per Mario De Lillo: addio alla nonna Malè, amatissima dai suoi follower

ROMA - “Ciao Malè”. Il content creator e comico romano Mario De Lillo ha annunciato la scomparsa della nonna. De Lillo ha condiviso sui suoi...
Mondo

VIDEO | Due Oscar a KPop Demon Hunters: le cacciatrici di demoni scatenano la platea di celebrities

ROMA - Rumi, Zoey e Mira hanno salvato il mondo dall'invasione dei demoni e, alla fine, persino scalato Hollywood. Il film d'animazione KPop Demon Hunters...
Mondo

Ilary Blasi a Verissimo: “Il divorzio da Totti? Manca poco. Siamo ai titoli di coda. Dopo sposerò Bastian”

ROMA - "Se mi sposo? Quando divorzio. Manca poco, siamo ai titoli di coda". Così Ilary Blasi commenta, ospite di Verissimo, i progetti di nozze...
Mondo

Il principe William condivide una foto inedita della principessa Diana per la festa della mamma

Foto dal profilo Instagram The Prince and Princess of Wales ROMA - Uno scatto inedito: il principe William condivide su Instagram una foto mai pubblicata di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.