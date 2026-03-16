VIDEO | Paganini (Ice): “Dall’Italia 10 imprese eccellenza a BedEx 2026”

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Le dieci eccellenze italiane nei settori delle telecomunicazioni, della logistica, della cybersecurity, dell’ingegneria applicata alla difesa e dell’aerospazio protagoniste a “BedEx 2026”, la fiera internazionale dedicata alla difesa e alla sicurezza tenutasi a Bruxelles. Per la prima volta l’Italia partecipa alla manifestazione con un padiglione che riunisce dieci aziende innovative, tra piccole e medie imprese, impegnate nello sviluppo di tecnologie avanzate.

In occasione dell’evento il direttore dell’Ufficio di Bruxelles dell’Agenzia Ice, Tindaro Paganini, ha sottolineato l’importanza della presenza italiana alla fiera. Paganini ha spiegato che il padiglione rappresenta un primo passo nel percorso di internazionalizzazione delle imprese italiane del settore, evidenziando come le aziende presenti siano attive nella produzione di soluzioni tecnologiche avanzate che vanno oltre il solo ambito della difesa, con competenze che spaziano dalla logistica alle telecomunicazioni fino all’ingegneria applicata.

“Queste aziende sono innovative nella produzione di prodotti ad alta tecnologia che vanno ben oltre il settore della difesa. Vi sono eccellenze nella logistica ma anche nell’ingegneria applicata alla difesa. Sono sicuro che queste eccellenze porteranno grandi vantaggi a tutte le aziende partecipanti”, ha dichiarato Paganini, ricordando come l’Ice sia “in prima fila per supportare le aziende italiane nei loro sforzi di internazionalizzazione”. Il direttore ha inoltre sottolineato che la presenza alla fiera rappresenta un passaggio fondamentale per le imprese che puntano ad espandere il proprio business sui mercati internazionali.

All’evento era presente anche l’ambasciatrice d’Italia in Belgio, Federica Favi, che ha evidenziato come Bedex 2026 rappresenti una prima importante occasione per presentare in maniera coordinata le aziende italiane della difesa al mercato belga. Secondo Favi, la partecipazione italiana ha già riscosso interesse, come dimostrato dalla visita del ministro della Difesa del Belgio al padiglione nazionale.“Per la prima volta l’Italia si presenta come unico Paese a questa fiera con un padiglione con dieci aziende, tra piccole e medie imprese. La prospettiva è quella di avere una collaborazione sempre più stretta”, ha spiegato l’ambasciatrice, ricordando che accanto alle Pmi presenti nel padiglione nazionale sono già attive in Belgio anche alcune delle principali industrie italiane del comparto.Favi ha inoltre sottolineato come “le opportunità di collaborazione riguardino l’intero ecosistema industriale della difesa italiana, dalle realtà più piccole e innovative fino alle aziende più strutturate e tecnologicamente avanzate” ha concluso l’ambasciatrice.

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