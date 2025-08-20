VIDEO | Papa Leone saluta un tifoso romanista e diventa virale sul web

ROMA – Nei social di oggi bastano pochi secondi per catturare l’attenzione e raccontare una storia. È il caso di un breve video che ha come protagonista il Santo Padre e che è diventato da subito virale.

Leone XIV, ieri, era alle Ville Pontificie di Castel Gandolfo in occasione del pranzo con i poveri della Diocesi di Albano. Un fedele (e tifoso della Roma) gli chiede, al di fuori di ogni formalità, un saluto per il fratello e lui acconsente bonariamente: “Ciao Claudio, forza Roma”.

(Video di Marco Meddi)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it