VIDEO | Parigi 2024, ‘Rigi’ in prima fila: “Mattarella mi ha dato la mano per primo, è stato figo”

ROMA – “Ancora non ho realizzato quello che ho fatto, è tosta, pesante in tutti i sensi. Che cosa mi ha detto il presidente Mattarella? Mi ha fatto i complimenti, ha detto ‘sei troppo simpatico’, l’ho ringraziato. L’onore di avermi dato la mano per prima è stato figo, è anche vero che stavo lì in mezzo…”. Lo ha detto Rigivan Ganeshamoorthy, medaglia d’oro nel lancio del disco F52, al termine della cerimonia di restituzione delle bandiere al Quirinale.

Il suo è stato un percorso “molto movimentato. Solo questo posso dire perché tuttora è così. Dal nulla, trovarsi tutti questi microfoni davanti è un po’ disarmante”. ‘Rigi’ pensa già ai prossimi quattro anni? “No, quattro anni sono lunghi per me. Ci sono altri che già si sono fatti i film, ma io i film me li faccio da qui per andare a pranzare…“.

Un regalo per questa vittoria? “Non lo so, vediamo. Prima la casa, prima le cose importanti. Vediamo un attimo, se riesco a farmi casa, poi dopo qualche macchinetta carina potrebbe uscire fuori”. Casa, ovviamente, “con la ‘pischella’, sperando che cucini… E a Dragona magari, almeno sto in periferia“.

