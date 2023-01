VIDEO | Paura a Taranto, incendio divampa in un palazzo in centro

TARANTO – Un incendio è divampato oggi pomeriggio a Taranto, in un palazzo in piazza Giovanni XXIII. Il rogo ha interessato l’ultimo piano dello stabile che si trova a ridosso della centrale chiesa del Carmine. Al lavoro ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Da chiarire se nell’abitazione ci fosse la proprietaria, oppure se l’anziana donna sia riuscita a mettersi in salvo. Il palazzo è stato evacuato in via precauzionale.

