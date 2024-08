video|-paura-in-casa-lautaro,-il-figlio-di-un-anno-salvato-dalla-madre-agustina-gandolfo

ROMA – Paura in casa Lautaro. Il figlio di appena un anno – il piccolo Theo – stava per essere schiacciato da uno specchio di vetro. Nel video il bimbo entra in una cabina armadio e si dirige verso lo specchio per giocarci. A salvarlo dalla sua caduta l’intervento provvidenziale della mamma Agustina Gandolfo. Lo scatto della donna evita l’irreparabile. Theo è nato ad agosto 2023. È il secondogenito del calciatore e la moglie. La coppia ha anche una bimba, Nina, nata nel 2021.

