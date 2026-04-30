VIDEO | Pensioni, il Fondo Bcc-Cra nel 2025 aumenta il fatturato del 53,5%: oltre 3,2 miliardi di euro

ROMA – Il Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane (BCC-CRA) conferma nel 2025 la solidità e la crescita costante della realtà previdenziale. Nel corso dell’Assemblea annuale dei Delegati che si è svolta oggi a Roma, dalla relazione del Consiglio di Amministrazione è emerso che il patrimonio del Fondo, che aveva superato i 3 miliardi di euro nel 2024, ha continuato a crescere nel corso del 2025, registrando un incremento del 5,320% rispetto al 2024, passando da 3.081.107.767 a 3.245.023.663 euro. Anche il numero degli iscritti è aumentato, da 34.260 a 35.781 membri.

Il Fondo conferma un flusso di cassa positivo: dal 1987 a oggi, i contributi hanno costantemente superato le prestazioni erogate, raggiungendo a fine 2025 un saldo pari a circa 66 milioni di euro.Nel 2025 il comparto Raccolta ha registrato una performance del +2,76%, il comparto Crescita del +3,33% e il comparto Semina del +5,21%.

Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha sottolineato: “I numeri in crescita rappresentano un segnale positivo e confermano l’importanza di rafforzare la previdenza complementare, che contribuisce in maniera determinante al funzionamento del sistema pensionistico italiano. Il Tfr ha rappresentato a lungo un tesoretto per il lavoratore, accumulato nel corso della vita lavorativa e destinato a sostenere progetti personali al termine della carriera. Tuttavia, con il progressivo passaggio al sistema contributivo è necessario promuovere una nuova cultura previdenziale, rafforzando la consapevolezza dei lavoratori rispetto al proprio futuro pensionistico. Il Governo considera fondamentale il collegamento tra il primo e il secondo pilastro previdenziale, incentivando strumenti che garantiscano maggiore sicurezza e stabilità per i pensionati”.

Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera, ha affermato: “I risultati lusinghieri che il Fondo pensione ha ottenuto anche quest’anno, con un incremento di oltre il 5%, indicano che i flussi continuano a essere molto positivi anche rispetto alle prestazioni erogate. Ciò conferma, ancora una volta, il ruolo significativo del sistema previdenziale nella tradizione del credito e dell’imprenditoria italiana. Complimenti per i risultati raggiunti e per la lungimiranza finanziaria che è stata dimostrata. Sono sicuro che i lavori di oggi non potranno che riconoscere questa capacità e questa intuizione, che rassicurerà molto i lavoratori, i quali, tra l’altro, aumentano quest’anno anche come iscritti del Fondo pensione”.

Secondo Osvaldo Scalvenzi, Presidente del Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Bcc-Cra: “Il Fondo Pensione Bcc si trova oggi davanti a una sfida importante per il futuro che ci auguriamo possa essere stabile. È evidente che le normative previste dalla legge finanziaria dovranno essere chiarite attraverso i relativi provvedimenti attuativi. Abbiamo lavorato per mettere in sicurezza il fondo e garantire risultati solidi anche negli anni a venire, adottando unastrategia di investimento prudenziale e mantenendo una presenza contenuta nel settore azionario. Questo ci ha permesso di ottenere rendimenti, senza però esporre a rischi elevati il patrimonio degli iscritti. La chiave, infatti, sta proprio nell’equilibrio tra crescita e tutela del capitale”.

“Siamo orgogliosi di questi risultati- ha dichiarato Giuseppe Longo, Direttore Generale del Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Bcc-Cra- che confermano la validità delle scelte compiute e rafforzano il nostro impegno verso una gestione prudente ed efficace. La strategia di investimento è fortemente diversificata, con un portafoglio che spazia dall’energia rinnovabile alla space economy, dal social&student housing alla silver economy, includendo anche settori come food&beverage, made in Italy, digital, blockchain, healthcare e residenze sanitarie assistenziali. L’attenzione costante alla trasparenza e alla solidità nella gestione delle risorse previdenziali rappresenta una priorità del Fondo a tutela degli iscritti”.

Al 31 dicembre 2025, il Fondo vanta oltre 10.000 posizioni in portafoglio, gestite prevalentemente attraverso una Sicav lussemburghese dedicata che il Fondo ha lanciato proprio nel corso dell’esercizio 2025. Nel corso degli anni i risultati di gestione sono stati molto positivi: – Comparto Raccolta: rendimento medio annuo 1,76% negli ultimi 5 anni (benchmark 1,13%) e 2,22% negli ultimi 10 anni (benchmark 1,87%); – Comparto Crescita: rendimento medio annuo 2,15% negli ultimi 5 anni (benchmark 2,59%) e 2,97% negli ultimi 10 anni (benchmark 2,96%); – Comparto Semina: rendimento medio annuo 3,50% negli ultimi 5 anni (benchmark 4,58%) e 4,19% negli ultimi 10 anni (benchmark 4,40%).Il margine della gestione finanziaria al termine del 2025 si attesta a 120.691.786 euro, mentre il saldo della gestione previdenziale risulta pari a circa 66 milioni di euro. Tra gli altri, sono intervenuti la Presidente del Collegio Sindacale, Martina Malalan e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali: Luca Bertinotti, Segretario Nazionale Fabi; Domenico Iodice, Segretario Nazionale First/Cisl; Riccardo Sanna, Segretario Nazionale Fisac Cgil; Giovanni Gianninoto, Delegato Uilca; Domenico Pota, Segretario Nazionale UGL Credito; Augusto Dell’Erba, Presidente di Federcasse; Sergio Gatti, Direttore Generale di Federcasse.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it