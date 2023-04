VIDEO | Pnrr, Ciocchetti (FdI): “Scegliere i progetti realizzabili entro il 2026”

ROMA – Sui ritardi del Pnrr “non è il tempo di trovare le responsabilità, lo faremo a consuntivo, però è anche vero che noi abbiamo ereditato una situazione che era già definita dai precedenti Governi, Conte e Draghi, che avevano scelto una strada, legittima, di parcellizzare le stazioni appaltanti e di inserire una serie di progetti che oggettivamente nei tempi in cui vanno definiti, realizzati e ‘atterrati’ non è possibile realizzare entro il 2026”. Lo dice, in una intervista alla Dire, Luciano Ciocchetti, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Affari sociali alla Camera.

Il parlamentare Fdi osserva che “c’erano anche alcuni progetti fantasiosi tipo lo stadio di Firenze. Il tema – continua – è che noi stiamo cercando di recuperare le cose che è possibile realizzare entro il 2026, fare un’operazione con il decreto legge che in questo momento è in discussione in Senato e con una integrazione di tutti i fondi europei: Piano nazionale di ripresa e resilienza, Fondi di coesione, Fondi strutturali, che superano complessivamente trecento miliardi di euro. E quindi spostare i progetti che hanno bisogno di più tempo ad esempio sulla coesione, i fondi strutturali che arrivano fino al 2029 e poi concentrare fino al 2026 tutti i progetti che sono assolutamente realizzabili. E ancora – sottolinea Ciocchetti – per mettere in campo anche una ‘governance’ nuova che sia in grado di intervenire dove la stazione appaltante piccola non è in grado di poter portare avanti il progetto, la gara di appalto e tutti i tempi di realizzazione di questo meccanismo”.Il decreto, conclude il deputato, “consente finalmente anche di avere dei poteri sostitutivi centrali che aiuteranno a realizzare questo progetto. Noi non vogliamo perdere neppure un euro, vogliamo utilizzarli nel modo migliore possibile in progetti realizzabili”.

“NESSUNA LITE NEL GOVERNO, DISCUTIAMO E FACCIAMO SINTESI”

“Liti nel centrodestra? A me non risulta. C’è confronto e c’è dibattito, non siamo un partito unico”. Lo dice, in una intervista alla Dire, Luciano Ciocchetti, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Affari sociali alla Camera.”Vivendo ormai tre o quattro giorni a settimana in Parlamento – sottolinea l’esponente di maggioranza – devo dire che non c’è nessuna litigata. È normale che ci sia un confronto. C’è prima delle decisioni che assume il Consiglio dei ministri al Governo e c’è nelle Commissioni e in Aula quando si discutono i provvedimenti e si presentano emendamenti. Altrimenti saremmo un partito solo. Siamo quattro soggetti che formano la maggioranza e che hanno un legittimo confronto democratico”.Ciocchetti osserva che “si sono trovate sempre le sintesi fino a oggi. Penso ad esempio – spiega – alle questioni sul Superbonus che alla fine hanno visto approvare in maniera chiara e precisa le modifiche al testo del Governo, condivise da tutti, anche da chi aveva una posizione di maggiore difesa delle regole precedenti”.Il deputato Fdi aggiunge che nella dialettica interna al centrodestra “si va a cercare una sintesi in rapporto alle esigenze del Paese e questa è la cosa importante – conclude – Non c’è nessuna lite, c’è un lavoro comune per cercare le soluzioni migliori alle problematiche importanti dell’Italia”.

