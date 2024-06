ROMA – Paura per le strade Amburgo, invase dai tifosi per il match Polonia-Olanda. Erano circa le 12.30 quando, durante la famosa marcia dei tifosi Orange, un uomo – sulla Reeperbahn, in direzione stadio – ha cercato di colpirli con un’ascia. Inizialmente, la polizia ha provato a fermarlo chiedendogli di posare il piccone. Poi hanno provato con uno spray. Intento a scappare, gli agenti gli hanno sparato alle gambe. Attualmente l’uomo è in ospedale per le cure mediche.

In Hamburg hat die Polizei einen Mann, der mit einer Spitzhacke bewaffnet war und einen Brandsatz mit sich führte, niedergeschossen. Alle Informationen: https://t.co/YYSAz3uUCW pic.twitter.com/YDoTdXw3DM — NIUS (@niusde_) June 16, 2024

L’articolo VIDEO| Polonia-Olanda, uomo armato contro i tifosi: i poliziotti gli sparano alle gambe proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it