VIDEO| Premierato, Meloni: “È un primo passo”. Flashmob di Fdi, in piazza opposizioni unite

ROMA – “La riforma sul Premierato passa in Senato. Un primo passo in avanti per rafforzare la democrazia, dare stabilità alle nostre Istituzioni, mettere fine ai giochi di palazzo e restituire ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni dopo aver incassato il primo via libera dal Senato al Ddl sul Premierato. Il provvedimento- che prevede l’elezione diretta del presidente del Consiglio- ha ottenuto infatti 109 voti favorevoli, 77 contrari e un astenuto e ora è ora atteso all’esame della Camera per l’ok definitivo in prima lettura.

L’atmosfera è festante davanti Palazzo Madama per il Flash mob dei senatori Fdi, dopo l’approvazione in prima lettura al Senato del ddl Premierato. Bandiere con il simbolo del partito, qualche tricolore e striscione con la scritta ‘Fine dei giochi di palazzo – decideranno gli italiani’, in riferimento all’elezione diretta del Presidente del consiglio così come stabilito dalla riforma. A concludere, immancabile, l’inno di Mameli intonato dai senatori meloniani.

“Siamo orgogliosi dell’approvazione di questa riforma- dice il capogruppo Fdi, Lucio Malan– che dà più potere ai cittadini e più stabilità al governo. Le opposizioni hanno ritenuto di votare contro in modo poco costruttivo e hanno rifiutato il dialogo. Noi andiamo avanti con questa e altre riforme per il bene della nazione e degli italiani”.

RIFORME. SCHLEIN: MELONI SPACCA ITALIA E COSTITUZIONE, INSIEME LI FERMEREMO

L’opposizione invece, dopo il voto in Senato, si dà appuntamento in piazza Santi Apostoli a Roma, per la manifestazione unitaria delle opposizioni contro le riforme per il premierato e l’autonomia differenziata.

“Oggi al Senato è passato il premierato, la sedicente patriota Meloni continua a portare avanti la sua riforma spacca-Italia, perché stanno forzando anche alla Camera per portare avanti l’autonomia differenziata: una riforma che aumenta le diseguaglianze e rende più difficile l’accesso alla sanità pubblica, alla scuola pubblica e al trasporto pubblico locale. È importante essere qui come forze di opposizione, realtà politiche, sociali e cittadini insieme per impedire di stravolgere la nostra Costituzione. Li fermeremo, e insieme li dobbiamo fermare”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, arrivando in piazza Santi Apostoli. Insieme a lei, tra gli altri leader di partito del campo progressista anche Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs e Riccardo Magi di Più Europa. Atteso anche il presidente del M5S, Giuseppe Conte. “Noi ci siamo rivolti a tutti, abbiamo invitato tutti e rispettiamo le scelte di ciascuno. Io penso che sia importante aver dato questo segnale, per la prima volta aver convocato insieme una manifestazione unitaria e c’è sempre tempo per allargare quando gli obiettivi sono comuni”. “Qui l’obiettivo è evitare una riforma che non esiste in alcun Paese al mondo e che scardina gli equilibri tra i poteri dello Stato, a difesa della democrazia e dei cittadini”, ha aggiunto Schlein.

CONTE ARRIVA IN PIAZZA E PRENDE TRICOLORE:“ “VI SENTITE PROVOCATI?”

Giuseppe Conte arriva in piazza Santi Apostoli per la manifestazione unitaria contro le riforme del centrodestra. Dopo aver risposto alle domande dei giornalisti, il leader del M5S si concede ai selfie e saluta diversi simpatizzanti. Poi prende un tricolore, e lo rivolge verso i giornalisti presenti. “Vi sentite provocati?”, chiede ironicamente Conte ai presenti, facendo riferimento alle parole della premier Giorgia Meloni sulla bagarre dei giorni scorsi alla Camera. Poi si toglie la cravatta, e si prepara a salire sul palco. “Ma poi la rimetto”, chiosa scherzando il leader M5S.

“Non saranno calci e pugni in piena Aula di Montecitorio a un nostro parlamentare che ci fermeranno. Per un’Italia più democratica, a difesa della Costituzione, contro l’autonomia differenziata spacca-Italia, contro questo premierato che vuole insediare una donna sola o un uomo solo al comando per cinque anni, la nostra risposta è forte e unitaria: no pasarán!”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, arrivando in piazza Santi Apostoli per la manifestazione unitaria delle opposizioni.

