VIDEO | Quando Fede apprese della morte di Berlusconi in diretta sui social

ROMA – Dopo la scomparsa di Emilio Fede, in rete stanno riemergendo video e ricordi della sua lunga carriera. Tra i più rilanciati c’è il filmato in cui l’ex direttore del Tg4, collegato in diretta sui social, apprese al telefono la notizia della morte di Silvio Berlusconi.

Il collaboratore gli chiese: “Direttore, ma ha letto sul Corriere della Sera? Il Presidente non c’è più». Dopo un momento di incredulità, Fede si lasciò andare: «Porca miseria… scopare un uomo straordinario. Mi rimane quel pizzicorino dentro che mi fa pensare c’è il miracolo. Lui lo merita il miracolo”.

Quelle parole, pronunciate a caldo, sono tornate virali in queste ore come simbolo del legame personale e professionale che unì Fede a Berlusconi per oltre vent’anni.

