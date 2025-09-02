mercoledì, 3 Settembre , 25

Regionali Puglia, Emiliano si ritira. Via libera a Decaro, ma resta nodo Vendola

(Adnkronos) - “Ringrazio Michele Emiliano per essersi messo...

Regionali, Fratelli d’Italia non molla il Veneto: centrodestra verso vertice

(Adnkronos) - Se il candidato del centrodestra in...

Milano, 20enne accoltella il padre: “L’ho fatto per difendere mia madre”

(Adnkronos) - È fuori pericolo l’uomo di 59...

Eurobasket, l’Italia batte la Spagna e vede il primo posto nel girone

(Adnkronos) - Altro successo dell'Italia di Pozzecco agli...
video-|-quando-fede-apprese-della-morte-di-berlusconi-in-diretta-sui-social
VIDEO | Quando Fede apprese della morte di Berlusconi in diretta sui social

VIDEO | Quando Fede apprese della morte di Berlusconi in diretta sui social

PoliticaVIDEO | Quando Fede apprese della morte di Berlusconi in diretta sui social
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Dopo la scomparsa di Emilio Fede, in rete stanno riemergendo video e ricordi della sua lunga carriera. Tra i più rilanciati c’è il filmato in cui l’ex direttore del Tg4, collegato in diretta sui social, apprese al telefono la notizia della morte di Silvio Berlusconi.

Il collaboratore gli chiese: “Direttore, ma ha letto sul Corriere della Sera? Il Presidente non c’è più». Dopo un momento di incredulità, Fede si lasciò andare: «Porca miseria… scopare un uomo straordinario. Mi rimane quel pizzicorino dentro che mi fa pensare c’è il miracolo. Lui lo merita il miracolo”.

Quelle parole, pronunciate a caldo, sono tornate virali in queste ore come simbolo del legame personale e professionale che unì Fede a Berlusconi per oltre vent’anni.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.