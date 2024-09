Video | Raid di Israele su tre fronti: Libano, Siria e Yemen. Ritrovato il corpo di Nasrallah

ROMA – Missili ancora sul Libano, poi in Siria e ancora in Yemen. Non si arresta l’escalation bellica nell’area medio orientale. Mentre si prepara all’annunciata incursione di terra in Libano, vanno avanti i raid dell’esercito israeliano contro gli Hezbollah nel sud del Paese. Le forze di difesa di Tel Aviv, in un comunicato ufficiale, fanno il bilancio dell’ultima giornata di guerra: sono circa 120 attacchi effettuati di oggi nel sud del Libano, attraverso il lancio di razzi “su larga scala” contro gli “agenti degli Hezbollah”.

Intanto a Beirut oggi è stato recuperato il corpo di Hassan Nasrallah: il segretario generale di Hezbollah, riporta Channel 12, è stato trovato “intatto, senza ferite”, si ipotizza che sia morto per soffocamento e che “abbia sofferto prima di morire”. La causa della morte potrebbe essere infatti un edema polmonare causato dal violento spostamento d’aria che ha compresso la cassa toracica o l’inalazione dei gas rilasciati dagli esplosivi. Oltre a Nasrallah nei raid sarebbero sono stati uccisi anche altri 20 leader di Hezbollah di diverso grado. Tra sabato e domenica è stato eliminato, secondo l’Idf, un altro alto funzionario di Hezbollah, Nabil Qaouk, in un attacco aereo a Dahiyeh, nella parte sud della capitale libanese Beirut.

Intanto in Libano sono stati previsti per la morte di Nasrallah tre giorni di lutto nazionale, a partire da lunedì: lo ha annunciato l’ufficio del premier Najib Mikati in un comunicato. Mentre i funerali, secondo i media arabi, si terranno domani.

Fronti aperti anche in Siria contro “milizie irachene filo-iraniane‘ e in Yemen contro gli Houti.

Rispetto al primo fronte, il raid avrebbe colpito Homs, città della Siria occidentale: il sito di notizie Kol Habira, vicino all’opposizione siriana, ha riferito di un attacco dell’Idf ad alcuni siti in cui ci sarebbero diverse vittime e sarebbe stato colpito un veicolo con milizie irachene filo-iraniane.

JUST IN: More footage of Israel’s bombing the port of Hodeidah and the power station in Yemen.

Israel bombed 4 different countries at the same time.

Israel is not the victim. pic.twitter.com/figudnTYTd

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 29, 2024