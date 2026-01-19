VIDEO | Ranucci risponde a Barbareschi in diretta su Report: “Dovrebbe restituire 8 milioni di euro”

ROMA – Continua la disputa tra il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e l’attore e produttore Luca Barbareschi, andata in scena nell’ultima puntata del programma di inchiesta di Rai3.

Lo scontro è iniziato dopo che, domenica 11 gennaio, Barbareschi aveva aperto il suo programma ‘Allegro ma non troppo’ lamentandosi perché Ranucci non gli aveva passato la linea al termine di Report e aveva addirittura minacciato azioni legali in relazione alla cosiddetta vicenda Bellavia.

Nella puntata del 18 gennaio, Ranucci ha voluto replicare direttamente in diretta a Barbareschi: “Nessuno l’ha spiato, non c’è nulla di eversivo, solo la lettura dei bilanci del teatro Eliseo di cui lui è proprietario. E quello che emerge è che dovrebbe restituire otto milioni di euro”, ha detto, respingendo le accuse circa un presunto spionaggio da parte del consulente del programma, Bellavia appunto.

Il conduttore ha poi chiuso il programma con un attacco diretto, tornando a un tema già affrontato da Report in passato: i finanziamenti pubblici ricevuti dal Teatro Eliseo. Secondo l’inchiesta, tra il 2017 e gli anni successivi l’Eliseo avrebbe incassato complessivamente 13 milioni di euro di contributi pubblici in cinque anni. E “con un emendamento bipartisan del 2017 il Parlamento ha finanziato per 8 milioni di euro il centenario dell’Eliseo, centenario già festeggiato nel 2000”. E Ranucci ha sottolineato la questione con una dichiarazione netta: “Dovrebbe restituire otto milioni di euro. Ora Allegro ma non troppo può cominciare”.

