VIDEO | Ravenna suona “Romagna mia” per Carlo e Camilla: la folla applaude i reali d’Inghilterra

RAVENNA – English style, ma anche Romagna style, a Ravenna per l’arrivo intorno alle 13.30 dei reali britannici Carlo e Camilla. Quando giungono in piazza San Francesco sono infatti accolti da un saluto festoso ma educato. Carlo III, in completo chiaro, e Camilla, in bianco, attraversano piazza San Francesco con la folla che li applaude e li chiama. Le autorità, in testa il presidente della Regione Michele de Pascale, li attendono per la stretta di mano mentre la banda della città suona i due inni nazionali.

I reali muovono quindi verso la Tomba di Dante dove si concedono un momento di raccoglimento dopo avere ascoltato la lettura della preghiera alla Vergine di San Bernardo, del XXXIII canto del Paradiso. Di fronte a San Francesco li attendono le due auto, i percorsi di Carlo e Camilla si dividono infatti tra San Vitale e Galla Placidia per il primo, museo Byron per la seconda. Quando i reali tornano in piazza e si separano, non può mancare anche un altro inno, quello della Romagna: le note di Romagna mia li accompagnano, mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella attende in Prefettura l’incontro che si svolgerà in Municipio.

Piazza del Popolo è già gremita in attesa del saluto dal balcone di Palazzo Merlato della coppia reale prima che si dedichi agli assaggi delle eccellenze enogastronomiche locali.

