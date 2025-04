video|-re-carlo-suona-“twinkle-twinkle-little-star”-con-una-carota-intagliata

ROMA – L’ironia di Re Carlo III è ben nota. Durante un ricevimento al Castello di Windsor, il sovrano si è prestato a un’insolita esibizione. Ha suonato una carota intagliata insieme al gruppo formato dalla Royal Academy of Music: la London Vegetable Orchestra, musicisti professionisti che suonano strumenti realizzati con ortaggi, dalle patate ai peperoni e non solo. Il re si è esibito con la filastrocca “Twinkle twinkle litte star” tra i sorrisi e gli applausi dei presenti.

All’evento erano presenti circa 350 persone, tutte riunite per una serata organizzata per dare un riconoscimento alle persone coinvolte in progetti musicali comunitari in tutto il Regno Unito. Tra gli altri gruppi presenti “il London Gay Men’s Chorus, il Songs for Ukraine Chorus e il Sing for Freedom Choir. La serata ha visto anche esibizioni della Royal College of Music Jazz Band, YolanDa”.

