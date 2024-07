ROMA – Mille euro al mese per cinque anni alle donne, con cittadinanza italiana e con Isee inferiore a 15mila euro, per convincerle a non abortire. È il reddito di maternità proposto dal presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. A beneficiarne sarebbero le donne che si presentano al consultorio con la volontà di interrompere la gravidanza indesiderata.

“La mia proposta- dice Gasparri- non vuole far altro che attuare l’articolo 5 della legge 194 secondo la quale, qualora la decisione di abortire sia mossa da motivazioni socioeconomiche, lo Stato deve aiutare a rimuoverle. Per riflesso pavloviano invece, mi si accusa di voler contrastare l’aborto e di fare politiche contro le donne. Il mio obiettivo invece è dare attuazione alla legge 194 e favorire la natalità”.

Secondo Gasparri, “sono circa 60mila gli aborti in Italia ogni anno. Sulla base di questi dati quindi, una stima approssimativa di stanziamento annuo è di circa 600 mlioni. Che non sono tanti”.

L’articolo VIDEO | Reddito di maternità, la proposta di Gasparri: “Mille euro al mese per non abortire” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it