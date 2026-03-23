video|-referendum,-la-letterina-di-luciana-littizzetto-a-chi-non-vota-mai:-“caro-ignavo”-e-cita-dante-e-la-divina-commedia

ROMA – Nel weekend del referendum sulla Giustizia, Luciana Littizzetto ha indirizzato la sua letterina settimanale a Che tempo che fa a chi non va mai a votare, agli ‘allergici’ alle urne che neanche per questa occasione si recheranno ai seggi di appartenenza. L’incipit li racconta così: “Caro ignavo, sua indolenza eminentissima, cugino caro dell’astenuto e parente alla lontana dell’assente ingiustificato”.

La comica torinese, con la sua solita ironia, si riferisce agli astenuti citando Dante Alighieri: “Tu che dici: ‘non vado a votare, tanto sono tutti uguali’. Dante non ti ha nemmeno messo nell’inferno, ma nell’antinferno, nell’indifferenziato, dove stanno quelli che non prendono mai una posizione, i vili, per paura o indifferenza, i finti tonti e i parac**li”.

“Sei quello che nelle chat di gruppo non risponde, ma legge tutto. Così pavido che non ha nemmeno le spunte blu su Whatsapp, figurarsi l’ultimo accesso”, ha proseguito Littizzetto. “Io non odio nessuno, ma gli ignavi come te mi stanno veramente sulle palle e sai perché? Tu non ti esponi mai, per non rischiare, per non avere problemi, lasciando agli altri il compito di fare qualcosa, salvo poi lamentarti in continuazione perché le cose non vanno come vuoi tu”, ha aggiunto.

Così l’invito a cambiare atteggiamento: “Sei vivo? Allora prendi posizione, sbaglia, fai errori, pentiti, torna indietro e risbaglia. Almeno provaci, prendi parte alla storia perché l’ultima delle battaglie idiote vale più di cento momenti perfetti di ignavia”.

“Siamo tutti sulla stessa barca- ha continuato Littizzetto- quella bloccata nello stretto di Hormuz che sta per crollare a picco. Il tuo non voler far parte della partita ci fa perdere la partita, perché se non scegli scegli, scegli di stare dalla parte di chi, giorno dopo giorno, sta riducendo il nostro essere cittadini a essere followers”.

“VADO A VOTARE PERCHÉ”

“Si vota per un referendum importante, sì o no. I nostri padri costituenti non avevano previsto il ‘non me ne frega niente’- ha sottolineato Littizzetto-. Io vado a votare, voto perché tante persone hanno combattuto e sono morte per darmi questa possibilità. Vado a votare perché non vorrei tornare come ai tempi in cui un signore pelato e mascelluto decideva tutto da solo. Vado a votare perché non mi chiedono lo spid, solo carta d’identità e scheda elettorale. Una goduria d’altri tempi. Vado a votare perché semplicemente voglio esprimere la mia opinione anche se non sono una costituzionalista, come non lo è nemmeno il ministro Nordio”.

“Io voto perché, prima di esportare la democrazia in casa d’altri, vorrei godermela a casa mia”, ha detto ancora. “Io voto perché, per me, non è un dovere, ma un privilegio”, ha aggiunto Littizzetto, per poi concludere: “Io voto perché, nel mio voto, c’è quello di milioni di donne nel mondo che non possono ancora votare”.

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