Video |Renzi attacca Letta: “Fa campagna a tempo per la destra”

MILANO – “L’unico che sta facendo campagna elettorale a tempo per la destra si chiama Enrico Letta. Dal nostro punto di vista dico che il voto ad Azione e Italia Viva è l’unico voto utile di queste elezioni”. Lo ha affermato ieri sera il leader di Italia Viva Matteo Renzi al suo arrivo al teatro Franco Parenti, a Milano, per un appuntamento elettorale (a cui partecipa anche il sindaco milanese Giuseppe Sala). Per Renzi il segretario del Pd “ha cominciato chiedendo di aumentare le tasse, ha proseguito attaccando noi, ha restituito alla vita il Movimento 5 stelle e come se non bastasse le sta sbagliando tutte dicendo che non è per il Jobs act, cioè per il lavoro, ma per il reddito di cittadinanza”. Insomma, “l’unico modo per fermare la cavalcata della destra in queste elezioni- sottolinea l’ex premier- è che Enrico Letta smetta di far campagna elettorale per loro”.

RENZI: SALA VOTA PD? L’IMPORTANTE È BEL RISULTATO NOSTRO

“Se il sindaco dice che vota Pd e poi noi però facciamo un bel risultato, possiamo essere soddisfatti lo stesso”. Renzi risponde così alla ‘Dire’ in merito alla ‘vicinanza’ del sindaco milanese Giuseppe Sala (che ieri ha accompagnato l’ex premier ad un appuntamento elettorale al teatro Parenti), e questo nonostante il primo cittadino meneghino abbia chiaramente indicato il proprio voto al Pd, non proprio contiguo al terzo polo lanciato anche dal leader di Italia Viva. “L’obiettivo- spiega- non era quello di convincere Sala ma quello di chiacchierare e riflettere su Milano, perché tutti in questa campagna elettorale vanno per slogan, invece noi ci siamo presi un’ora per fare una discussione un pochino più approfondita e sono contento che ci fossero migliaia di persone anche oggi”. Per Renzi d’altronde “questo è il segno che il terzo polo sta entrando nel vivo”.

