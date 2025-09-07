domenica, 7 Settembre , 25

Roma, morta la mamma del sindaco Gualtieri

(Adnkronos) - Lutto per il sindaco di Roma,...

Monte Bianco, alpinista precipita per 150 metri

(Adnkronos) - Un alpinista di nazionalità francese è...

Ponte Messina, Salvini a Cernobbio: “Dopo parere Corte Conti si parte, non mi preoccupa interpretazione Nato”

(Adnkronos) - ''Penso al Ponte sullo Stretto di...

Industria, Urso: “L’elefante non è tra noi e Usa ma in stanze Bruxelles e va portato fuori”

(Adnkronos) - "L'elefante non è tra noi e...
VIDEO | Renzi: “Con Meloni le tasse sono aumentate, Regionali? Sto con Ricci”

CERNOBBIO – “Penso che Calenda abbia una posizione sua. Alle regionali la partita non è sulla Meloni, nelle Marche c’è Ricci contro Acquaroli”. Lo afferma il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine del Forum di Cernobbio. “Vince uno che dice col sovranismo stiamo distruggendo l’Italia, in una Regione come le Marche piena di aziende che esportano. I dazi distruggono l’Italia. Dall’altra parte c’è Acquaroli, il candidato della Meloni, e lei aveva detto che avrebbe fatto un piano dazi per 25 miliardi, ma non si sono visti, sono spariti. Secondo me vince Ricci, vedremo. Calenda non si è schierato, io mi sono schierato per Ricci e speriamo che vinca il migliore”. 

“PER MELONI VA RIDOTTA PRESSIONE, MA AUMENTATA DAL 41,2 AL 42,5%”

“Di tasse ne abbiamo fin troppe. E come è noto qui tutti chiacchierano di tasse, tutti – – ha affermato, commentando la proposta di Angelo Bonelli di Avs in merito alla tassazione degli extra profitti delle banche – . Il governo Meloni dice che la tassazione va ridotta e ha aumentato la pressione fiscale dal dal 41,2 al 42,5%. Noi le tasse le abbiamo ridotte, noi siamo gli unici che continuano a dire che forse in questo Paese ci sono tasse troppo alte, soprattutto per il ceto medio”.
