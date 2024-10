VIDEO | Renzo Arbore al Senato: “Io via da Radio Rai perché non ero schierato”. Carlo Conti: “Politicizzazione? Se ne parla ancora oggi”

Di Piero Bonito Oliva e Maria Carmela Fiumanò

ROMA – Cento anni della radio, cento anni del servizio pubblico in Italia. Sono stati celebrati oggi dal Senato della Repubblica

Nell’Aula di Palazzo Madama, su iniziativa del Presidente Ignazio La Russa e con la conduzione di Carlo Conti, si è svolta la cerimonia in onda anche in diretta su Rai 1, a cura di Rai Parlamento, e su Rai radio 1. Hanno partecipato Renzo Arbore, Umberto Broccoli e Andrea Delogu.

ARBORE: “IO VIA DALLA RADIO PERCHE’ NON POLITICIZZATO”. CONTI REPLICA…





Proprio Renzo Arbore è stato protagonista di un simpatico siparietto con il conduttore. Parlando della trasmissione radiofonica ‘Per voi giovani’, andato in onda dal 3 luglio 1966 al 25 giugno 1976, Arbore ha affermato: “Fui mandato via dal programma che avevo inventato perché non ero schierato politicamente. All’epoca bisognava essere un po’ schierati politicamente…non dico con chi. Era tutto politicizzato nel 1970″. Carlo Conti ha replicato con una battuta: “All’epoca eh…allora…se ne parla ancora oggi. Mi viene da ridere”.

LE CELEBRAZIONI





Sono stati ricordati i momenti più emozionanti e significativi della storia della radiofonia della nostra Nazione. In apertura di cerimonia è stato trasmesso – grazie al contributo del Museo della radio e della Televisione Rai di Torino e di radio Rai – il primo annuncio ascoltato attraverso gli apparecchi radiofonici di un secolo fa: era il 6 ottobre 1924. Presenti i vertici del servizio pubblico radiotelevisivo, alcuni rappresentanti delle maggiori emittenti radiofoniche private ed Elettra Marconi, figlia del senatore del Regno d’Italia Guglielmo Marconi.

Alla signora Elettra è stato assegnato lo scranno senatoriale che occupava il papà. Fino a domenica 6 ottobre, inoltre, proprio nella sala di Palazzo Madama intitolata a Guglielmo Marconi, resteranno esposti documenti d’archivio e apparecchiature tecniche di un secolo fa, come il microfono a bobina magnetica utilizzato per il primo annuncio radiofonico e il carillon della radio, databile 1936, che veniva utilizzato come stacco tra i programmi riproducendo il canto di un uccellino.

L’articolo VIDEO | Renzo Arbore al Senato: “Io via da Radio Rai perché non ero schierato”. Carlo Conti: “Politicizzazione? Se ne parla ancora oggi” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it