VIDEO | Riparte ‘Montecitorio a porte aperte’, sfilata di auto storiche

domenica, 5 Ottobre , 25

Sinner-Griekspoor oggi a Shanghai – Il match in diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo nel...

Festival nazionale dell’Economia civile, si è conclusa a Firenze la settima edizione

(Adnkronos) - Si è conclusa a Palazzo Vecchio,...

Aborto: Ass. Coscioni,”Solo 2 Regioni applicano le linee del ministero per quello farmacologico”

(Adnkronos) - ''Partita lo scorso maggio, la campagna...

Cronista Adnkronos minacciata durante corteo pro Pal a Roma: la solidarietà della politica

(Adnkronos) - Massima solidarietà del mondo politico alla...
ROMA – Al via la nuova stagione di ‘Montecitorio a porte aperte’, la manifestazione che offre la possibilità di visitare i luoghi più significativi di palazzo Montecitorio, quali l’Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza della Camera dei deputati: la Sala della Regina, la Sala della Lupa, la Sala Aldo Moro e la Sala delle donne. Le visite si svolgono una volta al mese da ottobre a giugno.

Per l’occasione, questa mattina, è stata organizzata anche una sfilata di alcune vetture storiche, in sosta in piazza. L’iniziativa è stata curata dal Circolo romano La Manovella. A inaugurare la nuova stagione è stata la Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Leonardo Laserra Ingrosso.

Nell’Aula della Camera, Pierpaolo Petta e Katia Raineri hanno eseguito per ciascun gruppo di visitatori una breve esibizione musicale dal titolo Aria elettrica.Nel Corridoio dei Busti è allestita la mostra collettiva Fabriano Paper Symphony, anticipazione della quarta edizione della rassegna che annualmente si svolge a Fabriano. Un progetto pensato per risvegliare nella comunità locale l’identità legata alla carta e alle antiche radici dei maestri cartai. Artigiani, artisti e designer si sono così cimentati in realizzazioni artistiche con ogni tipo di materiale cartaceo.
