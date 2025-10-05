VIDEO | Riparte ‘Montecitorio a porte aperte’, sfilata di auto storiche

ROMA – Al via la nuova stagione di ‘Montecitorio a porte aperte’, la manifestazione che offre la possibilità di visitare i luoghi più significativi di palazzo Montecitorio, quali l’Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza della Camera dei deputati: la Sala della Regina, la Sala della Lupa, la Sala Aldo Moro e la Sala delle donne. Le visite si svolgono una volta al mese da ottobre a giugno.

Per l’occasione, questa mattina, è stata organizzata anche una sfilata di alcune vetture storiche, in sosta in piazza. L’iniziativa è stata curata dal Circolo romano La Manovella. A inaugurare la nuova stagione è stata la Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Leonardo Laserra Ingrosso.

Nell’Aula della Camera, Pierpaolo Petta e Katia Raineri hanno eseguito per ciascun gruppo di visitatori una breve esibizione musicale dal titolo Aria elettrica.Nel Corridoio dei Busti è allestita la mostra collettiva Fabriano Paper Symphony, anticipazione della quarta edizione della rassegna che annualmente si svolge a Fabriano. Un progetto pensato per risvegliare nella comunità locale l’identità legata alla carta e alle antiche radici dei maestri cartai. Artigiani, artisti e designer si sono così cimentati in realizzazioni artistiche con ogni tipo di materiale cartaceo.

