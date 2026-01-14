mercoledì, 14 Gennaio , 26

È giallo sul ritorno del 'Grande Fratello' ma il toto-conduzione è già partito

VIDEO| Rita De Crescenzo torna a Roccaraso e invita i turisti a “comportarsi bene”

VIDEO| Rita De Crescenzo torna a Roccaraso e invita i turisti a “comportarsi bene”

MondoVIDEO| Rita De Crescenzo torna a Roccaraso e invita i turisti a “comportarsi bene”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Roccaraso si prepara ad accogliere nuovamente il ciclone Rita De Crescenzo. L’influencer ha confermato le sue intenzioni a “È sempre Cartabianca” su Rete 4, annunciando che visiterà la località sciistica abruzzese il prossimo 29 gennaio.

Una nuova gita che arriva a un anno dalle polemiche che l’hanno travolta per via dei suoi video diventati virali: piccole clip che hanno spinto migliaia di fan, soprattutto napoletani, ad unirsi a lei. Un turismo che ha generato problemi di gestione delle presenze, del traffico e dei rifiuti, finendo per trasformarsi in un caso, tanto da finire persino sul Guardian. Si è anche parlato di targhe alterne per i bus turistici per segnare una linea di contenimento.

TARGHE ALTERNE ANCHE QUEST’ANNO

Una misura che sarà replicata anche quest’anno. Sul sito del comune di Roccaraso, una nota conferma la decisione del sindaco Francesco Di Donato. Per il prossimo weekend saranno accettate solo le targhe dispari, previa prenotazione: “Prenota l’accesso sulla S.S. 17 nel territorio del Comune di Roccaraso inserendo la targa del tuo Pullman che termina con numero dispari. Saranno ammesse all’accesso, per ogni giornata, solo le prime 50 prenotazioni in ordine cronologico, la piattaforma chiuderà venerdì 16 gennaio 2026 ore 12:00. Le targhe ammesse al transito saranno pubblicate sul sito istituzionale del comune di Roccaraso”.

RITA DE CRESCENZO: “NON È COLPA MIA, HO FATTO SOLO VEDERE DEI VIDEO”

Oggi Rita si augura che questa volta andrà meglio: “Non è colpa mia. Io, come influencer, ho fatto solo vedere dei video bellissimi come faccio in qualunque località io vado. Bisogna andare e comportarsi bene”. La Titktoker ha raccontato di aver frequentato Roccaraso sin da piccola: non ci sarebbe stata, quindi, nessuna volontà di puntare i riflettori su se stessa per fama.

“Mi fa male vedere le persone in fila per un pacco alimentare, bisogna prendere provvedimenti per queste cose non per Roccaraso”, ha aggiunto parlando di un servizio sulla povertà a Milano mostrata in diretta. De Crescenzo ha, infine, condannato nuovamente il comportamento di certi turisti che “hanno buttato le carte a terra, come abbiamo visto”.

