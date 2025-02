VIDEO | Roma, a Spazio Europa la mostra ‘I volti della solidarietà’

ROMA – “Questa mostra mette in luce la solidarietà degli stati membri verso i cittadini dell’Ucraina fuggiti dell’aggressione russa. Queste foto mostrano come sono stati accolti, le azioni dei cittadini europei e delle istituzioni a favore di quei 4 milioni e mezzo di ucraini accolti nell’Unione europea, per effetto dell’applicazione della direttiva europea sulla protezione temporanea”.

A parlare con l’agenzia Dire è Claudio Casini, capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, a margine della presentazione a Roma de ‘I volti della solidarietà europea’, mostra fotografica sulle attività solidali realizzate in Romania e Italia, anche con fondi Ue, a favore della popolazione ucraina. La mostra, inaugurata all’indomani del terzo anniversario dall’acuirsi della guerra, è visitabile presso lo Spazio Europa, in via Quattro novembre 149, da oggi fino al 25 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Casini continua spiegando che la direttiva sulla protezione temporanea “permette agli ucraini di accedere a lavoro, scuola e residenza entro l’Ue. Per la prima volta abbiamo applicato tale direttiva a causa dell’aggressione russa”. Nel corso dell’evento, Casini riferisce che “ci sono 700mila bambini ucraini che possono frequentare le scuole” e che “tutti gli Stati membri hanno assicurato l’accoglienza”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it